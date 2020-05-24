شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة نجوم الخليج بحفلات أون لاين فى عيد الفطر.. أبرزهم محمد عبده ونجوى كرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى عدد من نجوم الخليج حفلات غنائية بدون جمهور "لايف"، احتفالا بعيد الفطر وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ ضمن خطة هيئة الترفيه فى إحياء الحفلات أون لاين لمنع التجمعات وتنفيذا للتباعد الاجتماعى فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد.

ويحيى الفنان ماجد مهندس الاثنين ثانى أيام عيد الفطر فى الساعة 10 مساء، أما الفنان محمد عبده يحيى الثلاثاء ثالث أيام عيد الفطر فى تمام الساعة الحادية عشر مساء، ويحيى الفنان راشد الماجد الأربعاء رابع أيام عيد الفطر فى تمام الساعة 10 مساء، أما الفنانة نجوى كرم الخميس خامس أيام عيد الفطر فى تمام الساعة 10 مساء.

كانت آخر حفلات الفنان السعودى محمد عبده، فى افتتاح فعاليات مهرجان "هلا فبراير" التى أقيمت فى دولة الكويت، وقدم باقة متنوعة من أغنياته الخليجية الشهيرة والمحببة لدى جمهوره.

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وعلى الجانب الآخر وخلال الشهور الماضية انتشرت أكثر من شائعة بوفاة النجم السعودى محمد عبده، لتلقى انتشارًا كبيرًا فى مواقع التواصل الاجتماعى بالنظرلشهرة "أبو نورة"، كما يحلو لعشاقه فى السعودية مناداته.

يذكر أن محمد عبده بدأ مسيرته الفنية عام 1961، واستطاع أن يبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.