شكرا لقرائتكم خبر عن "يا ليلة العيد أنستينا".. لقاء الخميسى تحتفل بإطلالة مبهجة أول أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة لقاء الخميسى، بأول أيام عيد الفطر المبارك، بإطلالة مبهجة انعكست صورة شاركتها مع الجمهور عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وظهرت لقاء فى هذه الصورة مرتدية فستان بسيط باللون الأبيض والأزرق الغامق، واستكملت إطلالتها الجذابة بحذاء بكعب عالى وقصة شعر قصيرة، وزينت وجهها ابتسامة رقيقة.

حرصت لقاء الخميسى، على تهنئة جمهورها بهذه المناسبة السعيدة، حيث كتبت على صورتها المبهجة، "عيد فطر سعيد.. كل عام وأنتم بخير"، فيما قالت فى تعليقها: "عيد مبارك"، ويتزامن هذا مع احتفالات

يأتى هذا فيما يحتفل، اليوم الأحد، مسلمو العالم بأول أيام عيد الفطر المبارك، وبهذه المناسبة يوجه نجوم الفن التهانى والتبريكات لجمهورهم عبر منصات التواصل الاجتماعى، خاصة مع الأجواء المختلفة التى تأتى معها الاحتفالات بالعيد فى ظل التباعد الاجتماعى والعزل المنزلى المفروض فى دول العالم للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت قد هنأت الفنانة اللبنانية يارا، جمهورها بالعيد، وقالت فى تغريده عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "صباح الخير والعيد.. كل عام وأنتم طيبين وبألف خير.. صباح الخير.. عيد مبارك"، كما هنأ الفنان وائل كافورى، جمهوره، وكتب فى تغريده أيضًا على "تويتر"، "إيمان وبخّـور وعـطـر.. وفَرحِة عيد ونور هلال.. ينعاد علَيكُن بالفطر.. خـير وصحّة وراحِة بال.. عيد الفطر".

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ويشار إلى أنه سبق ونشرت الفنانة لقاء الخميسى، فيديو جديد، عبر حسابها على تطبيق الفيديوهات القصيرة، "تيك توك"، بصوت الإعلامى عمرو أديب، وهو يقول، "اجمد كده .. بص ماتعيطش.. مش عاوزة كده .. ها .. اجمد .. لسه اللى جاى جامد"، حيث تفاعل معها المتابعون عبر التطبيق، وطالبوها بمزيد من مثل هذه الفيديوهات الساخرة، وقد اعتادت لقاء أن تلجأ إلى "تيك توك" فى الفترات الأخيرة، لا سيما مع العزل المنزلى، حيث كان آخر فيديو لها عبر التطبيق، فيديو بصوت النجمة السورية أصالة.





وظهرت لقاء فى مقطع تجسد كلمات الفنانة السورية أصالة نصرى، حيث نشرت الخميسى، مقطع الفيديو الذى ظهرت فيه الفنانة لقاء الخميسى تجسد حركة شفاه المطربة السورية أصالة نصرى، وقالت "كتير كتير بحب أبكي، على أى شيء أبكى".

وظهرت الخميسى، منذ ايام فى مقطع فيديو لها عبر تيك توك، وهى تؤدى إحدى مشاهد الفنان الكوميدى "إسلام إبراهيم"، قائلة "انا أصلا مبحبش الرجالة الرفيعين اللى زيك كدا"، ونشرت الخميسى، مقطع فيديو شاركته مع جمهورها، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور انستجرام، وكتبت "هاموووت من نفسى"، وسرعان ما حظى الفيديو على عدد مشاهدات بالآلاف.