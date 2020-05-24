شكرا لقرائتكم خبر عن لما أمى تبتسم كل الدنيا تضحك .. رسالة حب من لطيفة لوالدتها "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة التونسية لطيفة، على توجيه رسالة حب لوالدتها، في أول أيام عيد الفطر المبارك، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصي وهي تحتضنها، وكتبت لطيفة "انا لما أمي تضحك كل الدنيا تضحك في وجهي ولما امى تفرح انا نفرح من قلبي ونحب الحياة، يا رب يا ميمتى ما يحرمني منك ويخليك ليا بصحتك وعافيتك يا كل الدنيا".

وعلى جانب آخر، أنضمت النجمة التونسية لطيفة، إلى مبادرة "صلاة من أجل الانسانية"، التى أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، من أجل أن يرفع الله وباء فيروس كورونا "كوفيد 19" من العالم، منذ ايام.

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ونشرت لطيفة فيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وهي ترتدي الحجاب ، معلقة عليه :" سوف أصلي أنا و أهلي مع العالم كله.. سأصلي للإنسانية.. سأصلي ليرفع الله عنا وباء الكورونا.. اللهم استجب". #لطيفة #صلاة_من_أجل_الإنسانية".

وظهرت لطيفة مؤخراً، في صورة تجمعها مع النجم محمد حماقي، مرتديان قناع وجه "كمامة" للوقاية من تفشى وباء فيروس كورونا، نشر حماقى عبر حسابه على انستجرام، طالبا من جمهوره تخمين من هى التى تقف بجواره، لكن تعليقات جمهوره على الصورة أوضحت أنها النجمة لطيفة من الوهلة الأولى، فيما تساءل البعض عما إذا كان يجمعهم عمل فنى فى القريب العاجل، فيما أعادت لطيفة نشر الصورة مرة أخرى لكن بدون أن تصحبها بأى تعليق.