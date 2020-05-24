شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات طاردت أبو ضحكة جنان إسماعيل ياسين.. ولم يمت فقيرا.. فى ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شائعات ما زالت تتردد حتى اليوم عن نجم الكوميديا إسماعيل ياسين، الذى تمر اليوم الأحد ذكرى وفاته إذ رحل عن دنيانا فى الـ 24 مايو من عام 1972 بأزمة قلبية في الواحدة صباحاً وذلك بعد وصوله من الإسكندرية، وأول تلك الشائعات أنه مات فقيرا بعد طالبته مصلحة الضرائب بمتأخرات أرباحه فى أعوام سابقة، كما حجزت على العمارة التى كان يمتلكها، ولم يجد أهله مالا ليدفنوه.

تلك الشائعة التى نفتها سامية شاهين زوجة المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين، التى قالت فى تصريحات تليفزيونية، إنه لم يمت فقيرًا، وآخر شقة عاش فيها إسماعيل ياسين كانت 7 غرف وصالة.

وأكدت سامية، أن إسماعيل ياسين عندما أخذت الضرائب أمواله دون علمه، وقيمتها 300 ألف جنيه، أصيب بشلل نصفى، لكنه سافر إلى لبنان وجنى أموالا كثيرة، ثم عاد إلى مصر، وحدث حينها تضييق على الفنانين، فغنى مونولوجات، ولم يصل إلى حالة التسول .

وأوضحت: "ناس ادعت إنها موجودة يوم وفاته أوإنه استلف منهم فلوس، كلهم كذابين، لأنه توفى فجأة فى الإسكندرية، أصيب باكتئاب بعد وفاة رفيق عمره المخرج فطين عبدالوهاب الذى توفى قبله بـ10 أيام، وسقط أمام باب الشقة".

كما نفت سارة ياسين إسماعيل، حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين تلك الإشاعات، وذلك عبر منشور قديم على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، وقالت: "إسماعيل ياسين آخر فترة كان واجد صعوبة إنه يشتغل فى السينما زى الأول و السبب إن فيه ناس فى الفن وقتها كانوا سبب فى بعده عن السينما.

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وأضافت: "آه طبعا ظروفه المادية اتأثرت عشان كان بيصرف على الـ cast اللى كان شغال فى مسرحه حتى وهم مش بيعرضوا لما المسرح وقف خالص.. اه مدفنش فى مدافن ملكه لأن مكنش ليه مدافن فى القاهرة، أهله ليهم فى السويس اللى اتوفى منهم ادفن فيها.. لكن هو ادفن فى مدفن فتحية شريف زوجة عماد حمدى الاولى".

ورغم ظروفه المادية الصعبة آخر أيامه إلا أنها نفت أنه عانى من الفقر قائلة: إسماعيل ياسين مات مستور وساتر أهله من بعده".

واختتمت: "ياريت نتأكد من المعلومة اللى بنبادلها ونفتكر إن الكلمه مسئولية وبالأخص إنها متعلقة بحياة ناس وأسرهم.. ربنا يغفر لأمواتنا جميعا ويسكنهم فسيح جناته".

الشائعة الثانية التى طاردت إسماعيل يس هى أفول نجمه فى الستينيات القرن الماضي بسبب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بعد أن ألقى نكتة عنه لم تعجبه لكن أرملة المخرج الراحل إسماعيل ياسين، نفت فى تصريحات تليفزيونية أن يكون عبد الناصر سببا فى الإطاحة بحماها إسماعيل ياسين من عرش الكوميديا.

وأكدت حفيدة إسماعيل ياسين أن والدها كان صديقا لأبناء جمال عبد الناصر فى المدرسة، وكانوا يتبادلون الزيارات في منازلهم، كما كشفت أرملة نجل إسماعيل ياسين أن شخصية سيادية تعمدت إنهاء أسطورة إسماعيل ياسين بغرض تمهيد الساحة لظهور فؤاد المهندس.