شكرا لقرائتكم خبر عن ما مصير نجوم مسلسل "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوى بفيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إصابة رجاء الجداوي بكورونا

حالة من الذعر ضربت نجوم وعاملين مسلسل "لعبة النسيان"، الذى عرضت آخر حلقاته أمس في موسم رمضان المنصرم، وذلك بعد التأكد من إصابة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، ونقلها للعزل الصحي بمستشفى العزل في "الإسماعيلية "، وجاءت حالة الخوف لدى صناع المسلسل ، لاسيما أن أغلب ممثلين العمل خالطوا الجداوي في فترات التصوير وتعاملت معهم، فضلا عن التعامل مع المساعدة الخاصة بها، وعدد كبير الفنانين .

مسلسل "لعبة النسيان" انتهى تصويره منذ 5 أيام فقط، وهو ما يجعل جميع الممثلين يشعرون حالياُ بحالة توتر كبيرة، خاصة أنه من المفترض أن يخضع فريق العمل لمسحات للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض، حتى يتمكن المخالطين من الخضوع للإجراءات الصحية والاحترازية للوقاية من الفيروس، وفى حالة إصابة أحدهم يجب التحرك على الفور لأقرب مستشفى حميات للتأكد، وربما يخضع بعضهم للتحاليل خلال الساعات المقبلة من أجل حماية ذويهم وأصدقائهم .





وكان آخر المخالطين للفنانة رجاء الجداوى، كلامن: دينا الشربينى، ومحمود قابيل، إنجى المقدم، أسماء جلال، على قاسم، اية سماحة، وعدد آخر من الفنانين والعمال ، بخلاف مخالطة هؤلاء لأقاربهم وأصدقائهم

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ينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي .

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان ويذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" .