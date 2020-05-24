شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وائل جسار يهنئ جمهوره: "عيد سعيد وخليكوا فى البيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم اللبنانى وائل جسار جمهوره من خلال الخليج 365، حيث قال :" لكل متابعى الخليج 365 أكيد بقولكم كل سنة وأنتوا طيبين فطور سعيد، وإن شاء الله كل أيامكم سعادة وهنا ويارب يبعد عننا غمة كورونا اللى عايشين فيها بقالنا شهرين تلاتة وأهم حاجة خليكوا فى البيت عشان تكونوا آمنين".

وطرح النجم اللبنانى وائل جسار أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل سم "ماتغيبش ثوانى" من كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي ومن اخراج فاد حداد، وتم تصويره في لبنان وسط اجراءات وقائية عالية فرضها فيروس كورونا.

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وينقل وائل في هذا الفيديو كليب قصة حقيقية، عن امرأة تعيش حالة حب جميلة مع زوجها، تكتشف انها مصابة بمرض عضال وتقرر ان تخبئ الأمر عنه، فتبدء رحلة العلاج وحدها، ليشعر زوجها بإبتعادها عنه مما يثير الشك لديه، ليكتشف مرضها بالصدفة ويقدم لها كل الدعم المعنوي اللازم فتتخطى ألمها وتتماثل للشفاء.

قدم وائل جسار مؤخراً أغنية "غربة حب" تتر مسلسل "ختم النمر" الذى عرض خلال الفترة الماضية على شاشة ON من كلمات منة عدلي القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد إبراهيم، كما قدم أيضا أغنية "ايه اللي وصلنا لكدة" تتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذى عرض على شاشة ON من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد.