محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: شاركت الفنانة لطيفة التونسية، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعها بوالدتها. وكتبت مُعلقة عليها "أنا لما أمي تضحك كل الدنيا تضحك في وجهي، ولما أمي تفرح أنا نفرح من قلبي ونحب الحياة". وتابعت "يا رب يا ميمتي ما يحرمني منك ويخليكي ليا بصحتك وعافيتك يا كل الدنيا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة: لما أمي تفرح أحب الحياة وكل الدنيا تضحك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.