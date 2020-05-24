تامر مرسي ينشر ملصق دعائي لمسلسل "هجمة مرتدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر المنتج تامر مرسي، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، صورة الملصق الدعائي الخاص بمسلسل "هجمة مرتدة".

وكتب في تعليقه عليه "هجمة مرتدة، من ملفات المخابرات العامة المصرية.. حصرياً على شاشات المتحدة.. رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله".

"هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، وهند صبري.

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