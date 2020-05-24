كورونا يجبر المسلسلات البريطانية الطويلة على "منع التقبيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن (د ب ا)
سوف يتعين على محبي مشاهدة المسلسلات الطويلة البريطانية توديع مشاهد التقبيل ضمن أحداث المسلسل، وذلك نتيجة لتفشي فيروس كورونا.
وذكرت صحيفة " ذا ميرور" البريطانية أن مسلسلي " إيست اندرز و "اميردالي" تبنيا سياسة عدم التقبيل، حيث سوف يتم منع الممثلين من التقبيل بسبب تبنى سياسة التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا.
وعلى الرغم من توقف تصوير المسلسلات حاليا بسبب فيروس كورونا، إلا أنه من المقرر استئناف التصوير مجددا الشهر المقبل ولكن دون أي مشاهد تقبيل.
وقالت ذا ميرور إنه سوف يتم حظر تصوير المشاهد الحميمية لحين التوصل للقاح للعلاج من الفيروس.
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