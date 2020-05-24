محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة غادة رجب، عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، صورة للفنان محمد رمضان، من أخر حلقة في مسلسله الرمضاني "البرنس".

وكتبت في تعليقها على الصورة "بجد استمتعت، إخراج، حوار، حبكة، تتر المسلسل، أداء الممثلين أداء مش عادي، لأ ده توحد كلي مع الشخصيات".

وتابعت موجهة حديثها لصناع العمل "خليتونا نتعامل مع العمل علي انه حقيقه وكل واحد فينا عايز يجيب حق رضوان، احنا عندنا ممثلين عالميين، عندنا كنوز وجواهر في مصر، حتى الاطفال صدق غير عادي،

وده يرجع لمخرج كبير بيحب الممثل وبيحب تفاصيل التفاصيل وبيعرف يخرج من الجواهر دي أعلى ما فيهم".

"البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، نور روجينا، سلوى عثمان، محمد مهران، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، أحمد داش، وريم سامي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غادة رجب عن "البرنس": "أداء الممثلين مش عادي ده توحد كلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.