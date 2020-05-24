محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة صبا مبارك، إنها تستعد لتقديم أكثر من عمل فني في مصر خلال الفترة المُقبلة.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أعمل على تطوير أكثر من مشروع، لن أستطيع الكشف عن التفاصيل الآن"، لافتة أنها لا تعرف شيء حتى الآن عن فيلم "الراهب" الذي توقف منذ فترة طويلة، وكان سيشهد عودتها للسينما المصرية بعد غياب.

يُذكر أن صبا مبارك شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل بدوي حمل عنوان "حارس الجبل" مع الفنان منذر رياحنة.

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كانت هذه تفاصيل خبر صبا مبارك لـ"الخليج 365": لدي أكثر من مشروع فني في مصر الفترة المُقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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