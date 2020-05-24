لأول مرة.. "TeN" تعرض مسرحية "خيبتنا" لمحمد صبحي في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

تقدم قناة TeN مسرحية "خيبتا" للفنان محمد صبحي "عرض أول"، مساء اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك.

المسرحية تعرض في تمام العاشرة مساءً، من تأليف وإخراج محمد صبحي، وتتناول ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربي والأمريكي، فى قالب كوميدى غنائي استعراضي.

المسرحية من بطولة محمد صبحي وسماح السعيد وسميرة عبدالعزيز وندى ماهر وحازم القاضي وبوسى شلبي وعبير فاروق وميرنا ذكري.