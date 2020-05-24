كريم فهمي: أمير كرارة كان سبب مشاركتي في "ونحب تاني ليه"

أشاد الفنان كريم فهمي بدور الفنان أمير كرارة في مسلسله الرمضاني "الإختيار"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشر فهمي صورة من المسلسل وعلق عليها" مش محتاج شهادتي فيك ، من اهم نجوم مصر و مبروك الف مبروك النجاح الرهيب لمسلسلك و مبروك لبيتر و

لعوضي و باهر دويدار ، لما البني ادم بيتمني الخير للناس ربنا بيديله علي قد نيته و انت نضيف و محترم ، امير كان ليه فضل كبير بعد ربنا اني اعمل و نحب تاني ليه ، اخويا الكبير شكرا ".

يذكر أن فهمي قد شارك في الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" من بطولة كل من ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارلوين عزمي، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، صبا الرفاعي، علا رشدي، محسن صبري، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وتدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.