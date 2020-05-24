فيديو.. وائل جسار يسجل أكثر من 70 ألف مشاهدة بأغنية "ماتغيبش ثواني" على يوتيوب

سجل الفنان وائل جسار اكثر من 70 ألف مشاهدة بأغنيته الجديدة "ماتغيبش ثواني"، وذلك في أقل من يوم واحد من طرحها على موقع الفيديوهاتالشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع وليد شراقي، وعرضت بطريقة الـ"فيديو كليب" مناخراج فادي حداد.
يذكر أن آخر إصدارات جسار الغنائية كانت من خلال أغنية "بتلبك"، والتي قد طرحها على "يوتيوب" وسجلت أكثر من 4 ملايين مشاهدة، من كلمات::منير بوعساف، ألحان:ملحم أبو شديد، توزيع:جوزيف كرم.
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