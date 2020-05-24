الناقد أندرو محسن يشيد بمسلسل 2 في الصندوق

أشاد الناقد الفني أندرو محسن بمسلسل اتنين في الصندوق، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقال أندرو إنه في الوقت الذي يرى فيه البعض أن هذا الموسم هو نهاية لفريق مسرح مصر بسبب الضعف الكبيرفي مسلسل عمر ودياب بطولة مصطفى خاطر وعلى ربيع كذلك ظهور ويزو بشكل هزيل، يظهر لنا مسلسل 2 في الصندوق ليوضح أن الاعتماد على السيناريو والمخرج أمر حتمي فلا يجب الإعتماد على خفة دم الممثل أو جماهيريته فقط.
وأضاف أن العمل قد لا يكون حقق نجاحا جماهيريا كبيرا لكنه مسلسل ظريف وبه كوميديا جيدة وشخصيات وسيناريو كُتبوا بشكل جيد.
يذكر أن مسلسل 2 في الصندوق من بطولة حمدي المرغني، أوس أوس، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله وغيرهم من النجوم.
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