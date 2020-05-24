ميرنا وليد - بيروت - حرصت الفنانة التونسية ​لطيفة​، على توجيه رسالة حب إلى والدتها مع حلول أول أيام عيد الفطر السعيد، ونشرت لطيفة صورة تجمعهما عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهي تحتضنها، وكتبت لطيفة على الصورة تعليقاً جاء فيه: "انا لما أمي تضحك كل الدنيا تضحك في وجهي ولما امي تفرح انا بفرح من قلبي ونحب الحياة، يا رب يا ميمتي ما يحرمني منك ويخليك ليا بصحتك وعافيتك يا كل الدنيا".

من جانب آخر، إنضمت لطيفة، إلى مبادرة "صلاة من أجل الانسانية"، التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، بهدف التخلّص من وباء كورونا "كوفيد 19" من العالم.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- لطيفة تعايد والدتها بمناسبة عيد الفطر بكلمات مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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