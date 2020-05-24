خاص الفن- وسام صباغ: "ماغي بو غصن قدمت إنجازا في أولاد آدم وطارق سويد حفر النص"

ميرنا وليد - بيروت - أشار الممثل اللبناني ​وسام صباغ​ أنه وخلال ​شهر رمضان المبارك​ تابع مسلسلي ​أولاد آدم​ و​بالقلب​ رغم عرضهما بالتوقيت نفسه وقال في لقاء خاص مع موقع الخليج 365: "تابعت العملين بين عرض الحلقة والاعادة، وهذين العملين لفتا انتباهي جدا .

اولاد آدم متكامل من كل النواحي الكتابة والخطوط والشخصيات الموجودة بمكانها المناسب وعين المخرج المبدعة ليخرج بهذه الاجواء العظيمة بالمسلسل، سعدت جدا بنجاح ​ماغي بو غصن​ لأنها قدمت في هذا العمل انجاز عظيم بشخصية مسكت مفاتيحها بتعابير بسيطة وصادقة، ونجاحها يعني لي شخصيا لاننا ننحسر احيانا بأدوار كوميدية ويعتقدون انه يصعب علينا ان نقدم تراجيديا بينما ماغي اثبتت انها تستطيع ان تقدم كل الادوار واصعبها وقدمتها بكل حرفية، وهذا ايضا اثبتّه انا هذا العام شخصيا من خلال مسلسل "العودة" و"مافيي" لأنني قدمت نقلة نحو التراجيديا".

وتابع: "بالنسبة لمسلسل "بالقلب" الناس كلها اثنت على القصة وعلى الشخصيات الموجودة فيه وايضا التعابير ، و​طارق سويد​ قدم ايضا انجازا بهذا العمل وافرح له من كل قلبي لانه صديق وأخ و"حفر النص حفر"، بأمور تعني له شخصيا وتعني للمجتمع وواقعية".

على صعيد الاعمال العربية : "تابعت مسلسل "البرنس" وحاولت ان احرص على مشاهدته بين الوقت والآخر، وايضا مسلسل "النهاية" خصوصا ان هنالك ظهور لصديقي ​باسم مغنية​ وادائه الرائع فخر لنا، وسعدت بظهوره وأن موهبة كبيرة تجد فرصة خارج لبنان خصوصا في الصناعة المصرية التي تعتبر من اهم الصناعات في عالم الدراما ".