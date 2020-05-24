نانسي عجرم ترد على تصريحات بيلي ايليش.. وماذا كشفت عن بناتها؟

ميرنا وليد - بيروت - ردّت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على النجمة العالمية بيلي ايليش بعدما عبّرت عن إعجابها بأعمالها في تصريحاتها وكتبت نانسي عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: "نحن نحبك أياضً بيلي ونحن من أكثر المعجيبن بفنك وأعمالك، بناتي دائماً ما يسمعن أغنياتك بصوت عال في المنزل.
وسبق أن أعربت بيلي عن إعجابها الشديد بأغنيات عجرم وطريقة غنائها، طالبةً ان تستمع إلى واحدة من أفضل الأغنيات بالنسبة إليها لتعدّل مزاجها، واختارت "في حاجات" التي أطلقتها عجرم عام 2010 ضمن ألبوم "نانسي 7".
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