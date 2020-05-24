ميرنا وليد - بيروت - قالت الممثلة المصرية ​داليا البحيري​ إنها تحب الحيوانات بشكل كبير، ولم تكن سابقاً تستطيع تربية الكلاب لأنها كانت تعيش في شقة مع والدها ووالدتها، لكنها كانت تربي القطط وكان لديها 26 قطة.

وأضافت البحيري :"لما نقلت بيتي وبقى عندي جنينة عرفت أجيب كلب، ومن وأنا صغيرة وبدايتي في عملي كموديل كنت عاوزة أعمل مشروع للكلاب وقطط الشارع لأن كنت عايشة برة مصر، ولما جيت هنا صحيت في يوم على صوت الكلاب ولقينا الناس بتموت الكلاب الضالة وشالوهم على العربية، وساعتها مبطلتش عياط وقلبي وجعني لكن كنت عاوزة أعمل حاجة ليهم وقالولي أنتي لسه بتمثلي جديد وناس هتقولك في ناس مش لاقية تاكل وأنتي بتهتمي بالقطط والكلاب".

كلام البحيري جاء ضمن برنامج "الآن"، مع الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية "إكسترا نيوز".

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كانت هذه تفاصيل خبر داليا البحيري تتحدث عن علاقتها بالكلاب والقطط وهذا سبب بكائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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