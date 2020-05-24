خاص الفن- ريم الشريف : سامحنا يا رب لا ترتبط فقط بـ فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة اللبنانية ​ريم الشريف​ عن أحدث أغنية لها "​سامحنا يا رب​" التي أصدرتها منذ أيام، وعبرت في حديث خاص مع الفن عن سعادتها بالتعليقات والاصداء الايجابية التي حققتها هذه الاغنية.

وقالت :"الاغنية من كلمات وألحان انور مكاوي توزيع سيزار عبد المسيح، وتصوير الكليب كان مع "رود أند روي"، تتحدث عن الإنسانية والوضع الذي نعيشه وليس عن كورونا تحديدا، بل عما حصل بالعالم في هذه السنة الاخيرة، وكأنه صحوة لكي نستيقظ مما كنا فيه".

ريم كانت قد اصدرت منذ أشهر عديدة أغنية صدمني بشي وعلقت :"لأول مرّة أقدّم هذا النوع من الأعمال أي أغنية لبنانية كلاسيكية بحتة من كلمات الشاعر ​علي المولى​، ألحان ​جمال ياسين​ وتوزيع ​أحمد أمين​. إذ كنت دائما أصدر الأغنيات المتعلقة بالسهر والرقص ولكنني أستطيع أيضا أن أوصل إحساسي من خلال هذا النوع من الأغاني الرومانسية".

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