هكذا عايد وائل كفوري متابعيه بعيد الفطر

ميرنا وليد - بيروت - عايد الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ كل متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، بمناسبة حلول عد الفطر، وكتب وائل :

"إيـمـان و بـخّـور و عـطـر

و فَرحِة عـيد و نور هلال

يـنـعـاد عــلَيـكُـن بالفطر

خـير و صحّة و راحِة بال".

وكان إنتقد كفوري تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان، وذلك بطريقته المعتادة من خلال كتابة الشعر، وكتب واصفاً تدهور الليرة ورغبته في الهجرة قائلاً: "لا في شَـغلِة وْلا عَملِـة/ الليرة مش قـد الأُجرة/ خـزّقـت وراق العِـملِـة/ وقدَّمت وراق الهُجرة".

وسبق أن إنتقد الكفوري الأوضاع السيئة قائلاً :"رزقالله . . . كانـو يـقولو بلادي من أحلى البلدان راحِـت . . إيّـام الّـلـولـو يـا ضـيعـانَك يـا لبـنـان".

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