السيسي يعفو عن قاتل سوزان تميم

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وكان حكم في 2010 على ضابط الأمن السابق محسن السكري بالسجن 25 عاما لقتله بطعنات سكين قبل سنتين من ذلك، سوزان تميم في دبي.
وكشفت محاكمته أنه عمل بأمر من عشيق تميم التي كانت تبلغ من العمر 30 عاما، قطب العقارات المصري هشام طلعت مصطفى، لقاء مليوني دولار.
وحكم على هشام طلعت القريب من جمال مبارك نجل الرئيس المصري السبق حسني مبارك الذي تنحى عن السلطة في 2011، بالسجن 15 عاما قبل أن يستفيد في 2017 من عفو لأسباب صحية.
وكانت محكمة البداية حكمت في 2008 على الرجلين بالإعدام قبل أن يخفف الحكمان في الاستئناف.
وشمل العفو الذي أصدره الرئيس المصري السبت 3157 سجينا.
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