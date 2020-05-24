عمرها 107 عام .. وانتصرت على فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 مايو 2020 01:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 مايو 2020 01:18 مساءً - مشاركة

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وكانت المرأة وتدعى سلطانات أكباري قد نقلت إلى مستشفى في مدينة آراك بوسط البلاد لكنها غادرته بعد قضاء “بعض الوقت” في العزل.

وقالت الوكالة: “تغلبت على الفيروس بمساعدة الأطباء والممرضات في المستشفى”، حسبما نقلت “رويترز”.

وتعد إيران واحدة من أكثر الدول تضررا بالفيروس في الشرق الأوسط حيث بلغ عدد حالات الإصابة 133521 والوفيات 7359.

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وكان نائب وزير الصحة الإيراني، قال في وقت سابق ، إن نحو عشرة آلاف من العاملين في قطاع الصحة في البلاد أصيبوا بفيروس كورونا، حسبما نقلت عنه وكالة العمال للأنباء.

ولم يرد المزيد من التفاصيل بشأن حالات الإصابة بين العاملين في قطاع الصحة.

وتواجه الخدمات الصحية في إيران، البلد الأكثر تضررا من مرض كوفيد-19 في الشرق الأوسط، ضغوطا شديدة، في ظل تسجيل 7249 وفاة، و129341 حالة إصابة بالفيروس.

وكان تقرير لمركز أبحاث تابع للبرلمان ذكر أن حصيلة الإصابات والوفيات الفعلية في إيران قد تكون مثلي التي أعلنتها وزارة الصحة.