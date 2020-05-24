كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كريم فهمي: أمير كرارة صاحب الفضل في مشاركتي بمسلسل "ونحب تاني ليه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان كريم فهمي صورة للفنان أمير كراره، وذلك من خلال صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلق "فهمي" علي الصورة قائلاً :" مش محتاج شهادتي فيك من أهم نجوم مصر ومبروك ألف مبروك النجاح الرهييب لمسلسلك ومبروك لبيتر والعوضي وباهر دويدار.

وتابع "كريم" قائلاً: "لما البني آدم بيتمني الخير للناس ربنا بيديله علي قد نيته وانت نضيف ومحترم أمير كان لية فضل كبير بعد ربنا إني أعمل "ونحب تاني ليه" أخويا الكبير شكراً".

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ورد الفنان امير كراره علي تعليق كريم فهمي قائلاَ :"يا حبيبي يا" كريم"ربنا يخليك ليا يا حبيبي، أنت أخويا وحبيبي ونجم كبير وَجان، وربنا يكرمك يا غالي"

ويتناول مسلسل "الإختيار" حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي إستشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

ومسلسل الإختيار ﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي ، ﺗﺄﻟﻴﻒ: باهر دويدار، طاقم العمل: أمير كرارة أحمد العوضي، رضوى جودة، آسر ياسين، دينا فؤاد، سارة عادل.