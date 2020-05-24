كتب امير فتحي في الأحد 24 مايو 2020 12:58 مساءً - حرصت الفنانة الاماراتية أحلام على تهنئة جمهورها بقدوم عيد الفطر المبارك على طريقتها الخاصة. ونشرت أحلام عبر حسابها على انستغرام تسجيل صوتي لها وهي تردد تكبيرات العيد. وكانت احلام قد واظبت على نشر الادعية عبر حسابها على تويتر طيلة شهر رمضان داعية متابعيها الى استغلال الشهر الكريم في الطاعات. #ليله_٢٩_رمضان

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا

أخر ليالي الوتر في رمضان

اجتهدوا فيها فالأعمال بالخواتيم

أسأل الله تعالى أن يختم لي ولكم بالعفو والغفران والقبول وأن يجعلنا ممن يقال لهم

﴿ادخُلوها بِسَلامٍ آمِنينَ﴾ — #ساعة_الصفر AHLAM🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) May 21, 2020

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احلام تنشر تكبيرات العيد بصوتها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.