صدمة في الوسط الفني المصري بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

كتب امير فتحي في الأحد 24 مايو 2020 12:58 مساءً - أصابت الصدمة الوسط الفني المصري بعد تداول خبر إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد ونقلها الى احد مستشفيات العزل.

وقد عبر عدد كبير من الفنانين عن صدمتهم ودعوا لها بالشفاء العاجل وذلك عبر حساباتهم على مواقع االتواصل الاجتماعي.

فقد نشرت الفنانة شهيرة عبر حسابها على فايسبوك صورة لرجاء الجداوي وكتبت: “والله من أمبارح ولا عرفه انام ربنا يشفيكي يارجاء يارب ويرفع عنك كل سوء قادر ياكريم وترجعي بيتك بألف سلامة قريب بأذنه ورحمته ارجو الدعاء لها بالشفاء العاجل إن شاء الله”.

أما الفنانة فيفي عبده فكتبت عبر حسابها على انستغرام: “حبيبة قلبى يارجاء سلامتك الف سلامة برجاء الدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوي”.

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كذلك كتبت احمد حلمي عبر حسابه على تويتر: “ربنا يشفيكي يا اطيب قلب في الدنيا”.

أما الفنانة زينة قد نشرت صورة لرجاء الجداوي عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “ياااااااااااااارب تشفيها وترجعها لبنتها وبيتها وكل اللي بيحبوها بالسلامة يااااااااارب ادعولها ارجوكم

يارب عافيها هي وكل مريض ياااااااااارب”.

وكانت رجاء الجداوي، 81 عاما، قد انشغلت حتى آخر أيام شهر رمضان في تصوير دورها في مسلسل “لعبة النسيان” مع دينا الشربيني.

وقبل إصابتها بالفيروس، تحدثت رجاء في مداخلة مع برنامج “القاهرة الآن” مع لميس الحديدي، عن أجواء التصوير في ظل أزمة كورونا وقالت إن منتج العمل يقوم بكل إجراءات الوقاية من تعقيم ووجود فريق طبي يقيس درجات حرارتهم كل فترة، موضحة أنهم كانوا متكاتفين حتى يخرج المسلسل إلى الجمهور كاملا.

ووقتها وجهت رسالة للمنتقدين ممن يتحدثون أن النجوم يطالبون الناس بالجلوس في المنزل فيما هم يعملون على تصوير مسلسلاتهم، وأكدت أنهم مجبرين على ذلك، لكنه إجبار بحب، لأن المنتج صرف أموالا كثيرة وهم لن يستطيعوا إيقاف التصوير، قائلة: “والله إحنا نازلين نفسنا نقعد في البيت، بس كان لازم ننزل”.