محمد رمضان يحتفل مع زوجته وابنائه بعيد ميلاده الـ 32

كتب امير فتحي في الأحد 24 مايو 2020 12:58 مساءً - احتفل الفنان المصري محمد رمضان مع زوجته انجي رمضان واطفالهما بعيد ميلاده الثاني والثلاثون والذى يوافق اليوم ٢٣ مايو.
ونشر محمد رمضان صورة، عبر خسابه على انتسغرام، تجمعه مع زوجته وأبنائه مع قالب حلوى باللون الاسود من ثلاث طبقات مع تاج ذهبي كتب عليه: “عيد ميلاد سعيد اميري”.
وعلق محمد رمضان على الصورة كاتبا: ” عيد ميلادي مع عائلتي الجميلة”.
يذكر أن الفنان محمد رمضان حقق نجاحا لافتا هذا العام، من خلال أحدث أعماله الدرامية “البرنس”، الذي شاركه في بطولته الفنان أحمد زاهر، روجينا، إدوارد، سلوي عثمان، محمد علاء ونور، ومن إخراج محمد سامي.
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