عبدالمجيد عبدالله يطرح “عادت عليكم”

متابعة بتجـــــــرد: في عمل سعى من خلاله إلى إعادة البسمة لجمهوره، في عيد الفطر المبارك، لا سيما في ظل أجواء كورونا وتغيّر ملامح الإحتفال بالعيد، طرح الفنان السعودي، عبدالمجيد عبدالله، عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، أغنية جديدة تحمل عنوان “عادت عليكم”.
وعلقت شركة “روتانا”، على مقطع الفيديو: “فرحة العيد مع أمير الطرب عبدالمجيد عبدالله، أغنية عادت عليكم”.
الأغنية من كلمات فهد المساعد، ألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطي. ولاقت الأغنية استحساناً من الجمهور، الذي أبدى إعجاباً كبيراً بها نظراً لاشتياقه الكبير وتعطشه للفن ولسماع صوته.
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