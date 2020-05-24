بايرن ميونخ يحافظ على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم

متابعة بتجـــــــرد: فاز بايرن ميونخ على أينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-2 ليحافظ على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم متقدماً بأربع نقاط على بروسيا دورتموند قبل سبع جولات من النهاية. واعتقد بايرن أنه حسم المواجهة بعدما تقدم 3-0 عبر ليون غوريتسكا وتوماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي أمام مدرجات خالية باستاد اليانز أرينا.

واستغل المدافع مارتن هينترغر هفوتين في دفاع بايرن ليحرز هدفين في ثلاث دقائق ويعيد فريقه للمباراة.لكن الفريق الضيف اهتزت شباكه بهدفين سريعين إذ استفاد ألفونسو ديفيز من خطأ دفاعي عند مرور ساعة من اللعب قبل أن يهز هينترغر شباكه بالخطأ في الدقيقة 74.

ويملك بايرن ميونخ 61 نقطة ويحل ضيفا يوم الثلاثاء على دورتموند الذي تغلب 2-0 على مستضيفه فولفسبورغ في وقت سابق من اليوم.