شقيقة سعاد حسني ترد على تصريحات مفيد فوزي بأدلة: “السندريلا قتلت”

متابعة بتجـــــــــرد: بعد الضجة التي أثارها بتصريحاته عن النجمة الراحلة سعاد حسني، كذبت شقيقتها جيجي، رواية الإعلامي المصري مفيد فوزي حول وفاتها بسبب إدمانها على المهدئات.

ونفت جيجي ما جاء على لسان فوزي كلياً، وطالبته بتحري الدقة في تصريحاته، مشددة على ان شقيقتها قد تم قتلها قبل أن يتم إلقاء جثتها من شرفة منزلها الذي كانت تقيم فيه مع صديقتها نادية في بريطانيا.

وأشارت إلى أن صديقتها سبق وصرحت في أكثر من لقاء وخلال التحقيقات بأن دماء “السندريلا” كان موجوداً على المخدة.

وأكدت أنه خلال عملية الغُسل، اكتشفت أسرة الراحلة وجود آثار طعنة في الرأس وكسور في الساقين والذراعين، فضلا عن تهتك في الجمجمة نتيجة طعنها بآلة حادة بها، معربة عم استغرابها من تصريحات فوزي بقولها: “شفنا ده وإحنا بنغسلها بإيدنا، إزاي يبقى مفيهاش خدش بعد كل ده”.

وكان فوزي قد صدم الجميع بحديثة عن وفاة النجمة المصرية خلال استضافته في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” بأنها توفيت يسبب المهدئات، مشدداً على أن شقيق سعاد حسني أخبره بأن جثتها لا يوجد بها أي خدش.