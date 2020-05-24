بالفيديو – أقسى انتقاد لأداء خالد عبدالرحمن التمثيلي

متابعة بتجـــــــــرد: انتقد المدون السينمائي والناقد الفني، راكان الشايع أداء الفنان خالد عبد الرحمن في تجربته الأولي في التمثيل من خلال مسلسل “ضرب الرمل” الذي يُعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني.

وفال الشايع في مداخلة هاتفية ببرنامج “الراصد” أن الفنان السعودي “شخصية تحمل صفات رائعة إلا أنه ليس له مكان بالتمثيل”.

كما انتقد غياب المخرجين والكتاب السعوديين عن الساحة الفنية، مؤكداً أنه يجب الإستعانة بكوادر وطنية تجيد التعبير عن المجتمع السعودي.

ولفت إلى أن مسلسل “مليار ريال” للفنانة هيا الشعيبي ، “هو مسلسل كويتي بالأصل وتم سعودته وهو ما أفسد المسلسل وجعله يواجه العديد من الإنتقادات ، لأن ذلك شيء خاطئ”.