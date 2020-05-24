فنان يهاجم رامز جلال: مش قادر أسكت

متابعة بتجـــــــــرد: منذ بدء انطلاق برنامج رامز جلال “رامز مجنون رسمي” وحتى وصوله للحلقة الأخيرة، والانتقادات والهجوم لا يتوقف عليه، سواء كان من النجوم أو حتى الجمهور.

وبعد سلسلة من الهجوم عليه انتقد الممثل إسلام إبراهيم بطل مسلسل “بـ100 وش” برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه الفنان رامز جلال ضمن موسم رمضان 2020.

وكتب إبراهيم عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “رامز لو والدك ووالدتك عايشين ترضى يتعمل فيهم كده، قسما بالله ما قدرت أكمل حلقة محيي إسماعيل من قسوة المنظر، أنا كنت واخد عهد على نفسي مكتبش أي حاجة سلبية عن أي عمل في رمضان بس بجد مش قادر”.

ولم يكن إسلام إبراهيم وحده الذي وجه الانتقاد لرامز، بل كان هناك الكثير من النجوم الذين تعرضوا للمقلب الذين اشتكوا من قسوة رنامج رامز، وكان أول من هاجمه الفنانة فيفي عبده التي هددت باللجوء إلى القضاء بسبب المقلب الذي تعرضت له، كما هاجمته الفنانة ياسمين صبري مؤكدة اجتزائه الحوار الذي دار بينها وبين أروى مما شوه كلامها عن زوجها.

من ناحية أخرى يشارك إسلام إبراهيم في موسم دراما رمضان 2020 بالمسلسل الكوميدي “بـ100 وش” مع نيللي كريم وآسر ياسين وعدد من الوجوه الجديدة ومن إخراج كاملة أبو ذكري”.