ليدي غاغا: إصرار أريانا جراندي أخجلني

متابعة بتجـــــــــرد: أصدرت النجمتان ليدي غاغا وأريانا جراندي، أغنية مشتركة «دويتو» بعنوان Rain on Me أو «تحت المطر»، وقالت غاغا، إنها ثمرة صداقتهما بعد أن ألحَّت عليها جراندي مراراً للتعاون معها.

وأشارت إلى أن جراندي، هي التي أصرَّت على توطيد صداقتهما والتعاون لإصدار الأغنية، منوهة بأنها خجلت بشدة من نفسها، لأنها لم تكن تريد أن تتغلب على سلبيتها وتستسلم لتلك الروح الجميلة.

وستظهر الأغنية في ألبوم غاغا المقبل الذي يحتوي على 16 أغنية، من بينها أغنيتها التي طرحتها في وقت سابق Stupid Love أو «حب غبي»، وأغنية أخرى مع المطرب إلتون جون.

وكان من المقرر طرح الألبوم في 10 أبريل الماضي، ولكن غاغا أعلنت في مارس أنها أوقفت إصدار الألبوم بسبب وباء كورونا.

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في سياق متصل، أعربت المطربة الأمريكية عن سعادتها لمقارنتها بالمطربة الأسطورية مادونا، منوهة بأنها تريد أن تحدث ثورة في عالم الموسيقى مثلها.

من جانب آخر، ذكرت غاغا أن الموسيقى تشكل نوعاً من التعويض النفسي لها، تلجأ إليها كلما شعرت بالضيق أو التوتر أو الملل، مشيرة إلى أنها تحرص على أن تكتب كلمات أغنياتها أو تشارك في موضوعاتها لتعبر عن حالاتها النفسية.

وأشارت إلى أنها تتوق لتعويض إخفاقاتها في الحب، وتكوين أسرة مع خطيبها مايكل بولانسكي الذي بدأت علاقتها معه منذ 3 أشهر فقط.