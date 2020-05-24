“مليونير.. مليونير” تتصدر المركز الأول

متابعة بتجـــــــرد: تصدرت أغنية “مليونير.. مليونير” من مسلسل 100 وش المركز الأول عبر تطبيق أنغامي.

وقام أبطال المسلسل باستغلال النجاح الكبير الذي حققته الأغنية بنشرها على حسابتهم للتسويق للمسلسل، ما دفع البعض إلى متابعة أحداثه انطلاقاً من تفاعلهم مع الأغنية.

“مليونير.. مليونير” صورت على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحاً ونسب مشاهدة عالية وتفاعل الجمهور معها وانهالت التعليقات لتهنئة أبطال العمل على أداء الدور بالإضافة إلى حبهم للأغنية.

وشاركت نيللي كريم مع متابعيها الخبر عبر “إنستغرام”، كما نشر الفنان آسر ياسين لمتابعيه على “فيسبوك” مقطعاً لأغنية “مليونير” الخاصة بمسلسل “100 وش”.

وتجسد نيللي كريم في المسلسل شخصية كوميدية تدعى “سكر” تعمل في صالون حريمي، إلا أنها تستهوي النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جني الأموال، تجعلها تتمكن من شراء “كوافير” خاص بها وتتوالى الأحداث.