مفاجأة محمد إمام لجمهوره بمناسبة عيد الفطر

بمناسبة عيد الفطر السعيد، كشف الممثل محمد إمام، عن مفاجأة لجمهوره وهي عبارة عن عرض فيلم “لص بغداد” على جميع مواقع الأفلام وعبر أحد التطبيقات.

وكتب “إمام” عبر حسابه على انستغرام: “بمناسبة العيد فيلم “لص بغداد” حالياً على “جوي تي في” وجميع مواقع الأفلام.. كل سنة وانتم طيبين جميعاً”.

نذكر أن الفيلم بدأ عرضه في جميع الدول العربية وأميركا وكندا، في يناير الفائت، حيث حقق ايرادات كبيرة تخطت الـ 32 مليوناً في شباك تذاكر. وهو من بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

تدور قصة الفيلم ضمن إطار من التشويق والمواقف الكوميدية عندما يتجه أبطال الفيلم للبحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجي فيلمز.