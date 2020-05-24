إلهام شاهين: البرنس رائع.. ويسرى وعادل إمام فوق التقييم

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين في تصريح خاص لـ "فوشيا" عن العادات الذي تغيرت في حياتها بشهر رمضان الكريم نتيجة فايروس كورونا، حيث بينت أن شهر رمضان كان شهراً يحقق ويخلق جوّاً من المحبة بين الأقارب والأصدقاء من خلال الدعوات المتبادلة على الإفطار.

وأشارت شاهين إلى أنه ونتيجة فيروس كورونا المستجد الذي ضرب معظم دول العالم جعل شهر رمضان "غريب" وجعل الجميع يلتزمون في منازلهم وأن يقتصر الجلوس بالمنزل على أفراد العائلة الواحدة فقط.

وحول عدم تواجدها بشكل دائم في السباق الدرامي الذي تتنافس فيه الأعمال بشهر رمضان المبارك لفتت شاهين إلى أنه من المستحيل أن تتواجد في كل عام فهي قد تحضر كل أربع أو خمس سنوات في عمل واحد فقط عندما يتوفر سيناريو كامل ومحكم.

وأـكدت شاهين أنها تدرس الشخصية الذي تقدم لها جيداً قبل الموافقة عليها، موضحة أنه لديها طقوس معينة يجب أن تتوافر قبل الموافقة وهي معرفتها الكاملة بالسيناريو وتفاصيله والممثلين المتواجدين في العمل، بالإضافة للديكورات التي ستعمل فيها الشخصية.

ولفتت شاهين إلى أن هناك من يقوم بتقديم سيناريو مبدئي للشخصيات على أمل أن يستكمل السيناريو أثناء التصوير، وهذا ما يجعلها ترفض رفضاً قاطعاً، لكونها ترغب أن يتوفر السيناريو بالكامل لديها لتستطيع أن تتخذ القرار بالموافقة أو الرفض، على عكس ما يجري الأن.

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وحول الأعمال التي قامت بمتابعتها خلال الموسم الدرامي لهذا العام أشادت شاهين بالعديد من الأعمال الجيدة هذا العام والتي تستحق المشاهدة مضيفة أنه من الصعب متابعتها في وقت واحد.

وقد أبدت شاهين إعجابها الشديد في مسلسل "البرنس" للمخرج والمؤلف محمد سامي، مشيرة إلى أنه من أفضل الأعمال في الدراما الاجتماعية لهذا العام، بالإضافة لإعجابها بمسلسل "الاختيار" للمخرج بيتر ميمي مؤكدة أنه من الأعمال الجيدة في الدراما الوطنية والذي يرفع نسبة الانتماء للوطن والجيش، مشيرة إلى أهميته لكونه يُعلم المشاهد بالتضحيات الكبيرة التي يقوم ببذلها الجيش المصري.

كما لفتت شاهين إلى أن أفضل عمل كوميدي لهذا العام حسب رأيها مسلسل "100 وش" للمخرجة كاملة أبو ذكرى، موضحة أنها مخرجة تقدم السيناريو بطريقة احترافية عالية، وتستطيع أن تعمل قيمة لأي عمل تقوم بإخراجه.

كذلك أشادت أيضا بصديقتها يسرى ضمن مسلسل "خيانة عهد"، وبالفنان عادل أمام في مسلسل "فالنتينو" معتبرة وجودهما في أي عمل يشكل قيمة فنية كبيرة.

وكشفت في الختام عن تحضيرها لفيلم "قلبي يحبك يا دنيا" للكاتب محمد حلمي هلال الذي تتمناه أن يبصر النور في هذا العام، بالإضافة لتحضيرها مسلسل قيد الكتابة للكاتبة مريم نعوم آملة أن يبدأ التصوير قريباً، مبينة أنها انتهت من تصوير فيلم "حظر تجول" للمخرج والمؤلف أمير رمسيس الذي سيكون في دور العرض عندما تعود الحياة إلى طبيعتها وتعود الصالات السينمائية للعمل.