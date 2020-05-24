نسرين ليست أول زوجة لمحمد رمضان.. وهذه أم ابنته الكبرى!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعيش الفنان المصري محمد رمضان أصداء نجاح مسلسله الأخير "البرنس" الذي انتهت آخر حلقاته يوم أمس مع نهاية شهر رمضان المبارك.

حقق العمل نجاحا كبيرا جعله يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة والترند مع نهاية عرض كل حلقة، كما تفاعل الجمهور مع الشخصيات بشكل كبير جدًا.

ويتزامن نجاح العمل مع عيد ميلاد الفنان المصري الذي صادف يوم أمس 23 من شهر مايو، وبهذه المناسبة كان رمضان قد نشر صورة تجمعه بزوجته السيدة نسرين عبدالفتاح وأولاده حنين، علي، كنز.

لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن حنين هي ابنة رمضان من زوجته الأولى وليست الحالية، حيث سبق للفنان المصري الزواج قبل سنوات، بالرغم من صغر سنه حيث إنه يبلغ حاليًا 32 عامًا.

تزوج الفنان المصري الشاب في بداية حياته وهو بعمر صغير، حيث ارتبط بزوجته الأولى عام 2008 أي عندما كان بعمر الـ 20 وانجب منها ابنته حنين، ولا يوجد الكثير من التفاصيل عن الزوجة الأولى إلا بعض الصور التي تكشف سيدة محجبة، وبعيدة بشكل كبير عن الإعلام، ولا يوجد لها أي تعليق أو حتى معلومات من الممكن تداولها، حتى أن رمضان مُقل بشكل كبير بنشر صور ابنته الكبرى حنين، والتي يبدو أنها تقيم مع والدتها وهذا سبب قلة صورهما سويًا.

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يُشار إلى ان زواج رمضان الأول استمر لمدة 4 سنوات لينتهي بالانفصال عام 2012، وبنفس العام ارتبط الفنان المصري بزوجته الثانية نسرين وأنجب منها علي وابنته الثانية كنز.

ويعتبر محمد رمضان من النجوم المثيرين للجدل، نظرًا للضجة التي يحدثها في كل مرة سواء بأغانيه أو أعماله، إلا أنه لا يمكن لأي شخص إنكار موهبته الكبيرة والمميزة والنجاح اللافت الذي حقق ويحققه في كل عمل يقدمه بالرغم من كل الجدل الذي يثار حوله.

يُذكر أن رمضان قدم في الموسم الحالي شخصية رضوان البرنس وهو شاب يتعرض للظلم من قبل إخوته الذين يقومون بقتل زوجته وابنه، ومن ثم التسبب بسجنه، ورمي ابنته، ليخرج بعد سنوات من أجل الانتقام وهو ما يستطيع تحقيقه بالفعل.

وشارك في بطولة المسلسل أحمد زاهر، روجينا، رحاب الجمل، سلوى عثمان وعدد كبير من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.