وفاء الكيلاني تظهر مع أبنائها.. وتداول صورة زوجها السابق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد السوشال ميديا صورة للإعلامية المصرية وفاء الكيلاني صورة من احتفالها بعيد ميلاد ابنتها جودي، حيث ظهرت في الصورة إلى جانب ابنتها وابنها ريان أمام كيك عيد الميلاد.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة مُتغزلين بجمال أولادها الملفت، ورأى الكثيرون أنهما نسخة عن والدتهما وورثا جمالها.

فيما أكد آخرون ان والدهما رجل الأعمال اللبناني طوني ميخايئيل هو أيضًا يتمتع بجمال مميز وجاذبية ملفتة، لذلك ورث الطفلان جمال الأم والأب معًا.

وتداول الجمهور صورة طليق الكيلاني مؤكدين أن جودي الابنة الكبرى أقرب للشبه من والدها، فيما ريان يملك ملامح والدته ويشبهها بشكل أكبر.

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يُذكر أن وفاء الكيلاني متزوجة حاليًا من الفنان السوري تيم حسن، وكان الثنائي قد صدما الجمهور بإعلان زواجهما بشكل مفاجئ، لا سيما أنه لم يسبق تداول أي أخبار عن علاقة بينهما، وجاء قرار ارتباطهما غريبا للجمهور.

فيما كان رجل الأعمال اللبناني طوني ميخائيل قد كشف في وقت سابق وبعد إعلان الكيلاني ارتباطها بشكل رسمي بتيم حسن لإحدى الصحف العربية، أن زواج وفاء وتيم قد تم قبل إعلانهما الرسمي بنحو عام واحد، وحرصا على إبقائه سرًا، إلا انه عندما عرف بالأمر وهدد بأن يأخذ أولاده في حال لم تعلن رسميًا، اضطرت حينها الإعلامية المصرية إعلان الزواج أمام الإعلام.

وعلى صعيد مختلف، يغيب الفنان السوري تيم حسن عن الموسم الرمضاني الحالي بعد الحظر الذي فُرض على العالم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو الغياب الأول لحسن عن دراما رمضان منذ سنوات طويلة، وكان من المقرر أن يشارك من خلال مسلسل "الهيبة 4" الذي كان من المفترض أن يكون آخر أجزاء سلسلة الهيبة الشهيرة.

وكان الفنان السوري قد شارك قبل الموسم الرمضاني بمسلسل "العميد" الذي عرض عبر منصة شاهد، وشارك في بطولته كاريس بشار وحقق المسلسل نسبة نجاح ملفتة.

يُشار إلى أن تيم حسن كان متزوجًا من الفنانة السورية ديما بياعة ابنة الفنانة مها المصري، وأنجب منها ولدين هما فهد وورد، وبياعة متزوجة حاليًا من المغربي أحمد الحلو، وجاء طلاقهما بعد انباء عن خيانة حسن لزوجته.