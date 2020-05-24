محمد منير يكشف عن إجرائه جراحة دقيقة ويوضّح تطوّرات حالته الصحية

كشف النجم الكبير محمد منير عن إجرائه جراحة دقيقة في العظام منذ فترة، وأن الجراحة نجحت وزال الألم تماماً، كاشفا أنه أجراها تحت رعاية مدير المركز الطبي العالمي وقام بإجراء الجراحة الدقيقة اللواء الجراح العالمي رؤوف العباسي.

ووجه منير الشكر والتقدير لكل الأطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير واحترافية ليعود لكامل لياقته.

يذكر أن منير كان أعلن أنه من المقرر أن يقوم بإجراء الجراحة في ألمانيا، وأعلن أنه تواصل مع الأطباء وقرروا إجراءها في المستشفى الطبي العالمي لوجود أساتذة جراحة عالميين وإمكانيات طبية من أجهزة وطاقم تمريض، على أعلى مستوى.

و"الكينغ" أكد أنه موجود حالياً في منزله ويقوم بجلسات علاج طبيعي تحت إشراف المدربة الألمانية جينفر رايمان، وكشف منير عن أنه طلب عدم نشر أي أخبار أثناء وجوده في المستشفى حتى لا يرهق الأصدقاء والمحبين وسط مشاغلهم خاصة في وجود أزمة وباء كورونا.

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