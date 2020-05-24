تعليق غاضب من ابنة فيروز على شائعة وفاتها التي هزّت الوسط الفنّي

تصدّر خبر وفاة المطربة اللبنانية فيروز محرك البحث عبر غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع بعائلتها والكثيرين من محبيها من النجوم بالرد على هذه الاخبار ونفيها بشكل نهائي.

وسارعت ابنة السيدة فيروز، ريما الرحباني للرد والتعبير عن غضبها قائلةً: "عندي عطل بالإنترنت من ٥ أيام. والحمدالله ما عندي واتساب، والله لا يوفقو اللي بعدو فاضي، رغم كل شي صاير بهالدني، يطلّع إشاعة متل وجّو، كلنا بألف خير الحمدالله. شكرا".

كما نفى النجم غسان الرحباني المنشور المتداول عن صحة السيدة فيروز. وقال "فيروز بخير، واعتدنا كل سنة أن نسمع مثل هذه الشائعات".

وكان قد انتشر على مواقع التواصل كلمات تعزية تؤكد وفاة السيدة فيروز عن عمر ناهز 84 سنة، في المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية، وأحدث هذا الخبر الخاطئ ضجة كبيرة على الساحة الفنية.

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