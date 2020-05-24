الحزت والبكاء يسيطران على رضوى الشربيني أثناء حديثها عن الموت

أثارت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني قلق محبيها، أثناء بث مباشر بينها وبينهم على سابها بـ"إنستغرام" للإجابة على أسئلتهم، بعد أن ظهرت وهي تبكي وتتحدث عن الموت حيث تساءل الجمهور عن سبب ظهورها بهذه الحالة، وظهرت رضوى في إضاءة معتمة للغاية كما حجبت عينيها بواسطة نظارة نظر لكي تخفي دموعها، وآثار حزنها عن متابعيها، لكنها بدأت في البكاء عندما شرعت في الحديث لمتابعي البث المباشر الخاص بها، حيث قالت: "آه شكلي تعبان منمتش من إمبارح خالص.. بس كل حاجة هتعدي أنا متأكدة، كل حاجة هتبقى زي الفل".

وأكملت وسط دموعها: "أنا كويسة أنا زي الفل.. هي بس الواحد لما حد بيموت أو بيفقد حد، بيبقى متضايق وده طبيعي".

وكانت رضوى الشربيني عائدة من زيارة للفنانة صفاء أبو السعود لتعزيتها في وفاة زوجها رجل الأعمال السعودي صالح كامل، حيث خرجت في بث مباشر افتتحته بقولها: "شعرت بأنني في حاجه للونس، وأردت أن تؤنسوني.. أول مرة أفكر أطلع (لايف) من غير رموش ومكياج وأول مرة أخرج (من البيت) منذ فترة طويلة حاجه بؤس أوي لكن كلنا بنمر بلحظات مش حلوة وبتعدي".

واكملت: "والواحد لما بيفقد حد بيكون متضايق طبيعي، وأنا راجعة من عزاء الشيخ صالح كامل، توفي في أيام مفترجة ادعوا له ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة، وحشتوني أوي ومش عايزة أبكي تاني كله هيعدي وأكيد هعمل (لايف) تاني وأكون في ظروف أحسن من كده»، وأضافت: «أنا كويسة لأنكم معايا وقوية بيكم".

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