"Rain" لـ أريانا جراندي وليدي جاجا تحقق 18 مليون مشاهدة

طرحت المغنيتان الأمريكتان أريانا جراندي وليدي جاجا أغنية جديدة بعنوان " Rain on Me"، خلال الساعات الماضية، حققت أكثر من 16 مليون مشاهدة بعد طرحها بـ 20 ساعة فقط.

وجاء تعاون أريانا جراندي مع ليدي جاجا في الأغنية الجديدة بعدما تكونت صداقة قوية بينهما، فيما تشير وسائل إعلام أمريكية أن ليدي غاغا أكدت أنها أجرت اتصالات مع أريانا جراندي للتعاون مع بعضهما البعض.

وتعتبر هذه الأغنية الثانية من ألبوم " Chromatic" الذي يضم نحو 16 أغنية، وكان من المقرر إصدار هذا الألبوم في 10 أبريل، إلا أن ليدي جاجا أعلنت في مارس أنه سيتم تأجيل طرح الألبوم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي ذلك الحين، كتبت ليدي جاجا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"هذا وقت مرعب للغاية بالنسبة لنا جميعا.. ونعتقد أن الفن هو واحد من أقوى الفنون لدينا لتقديم الفرح والشفاء لبعضنا البعض خلال هذه الأوقات، ولكنه يحدث خلال هذا الوباء العالمي. ليس من المناسب لي أن أصدر هذا الألبوم الآن".

وفي وقت سابق، تعرضت إحدى شركات المحاماه الكبرى في العالم، والتي تتعامل مع الأغنياء والمشاهير مثل وليدي جاجا وروبرت دي نيرو وإلتون جون ومادونا للاختراق، مما يهدد بنشرالأسرار القانونية للنجوم.

واخترق هاكرز من مجموعة "REvil وهي أكثر مجموعات القرصنة سيئة السمعة في العالم، موقع شركة Grubman Shire Meiselas & Sacks، وهي شركة معروفة بصفقاتها الكبرى مثل ضبط أمور التعاقد مع المشاهير، مهددة بنشر التفاصيل القانونية لعملائها، وفقا لصحيفة" التايمز" البريطانية.

وبعد عملية الاختراق، تعطل الموقع الإلكتروني لشركة المحاماه الأمريكية ـ ويدعي الهاكرز أن لديهم 756 جيجابايت من البيانات بما في ذلك العقود واتفاقيات عدم الإفشاء وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني والمراسلات الخاصة.

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وطلبت "REvil"، التي يُزعم أنها من أوروبا الشرقية، فدية بقيمة 21 مليون دولار بعد التسلل للشركة وسرقة رسائل بريد إلكتروني وعقود وتفاصيل شخصية.

وأخطرت شركة المحاماه عملاءها بما في ذلك ليدي جاجا ومادونا ولايزو بخرق كبير للبيانات بعد نشر المتسللين وثائق مسروقة.

وقالت الشركة: "يمكننا أن نؤكد أننا وقعنا ضحية هجوم إلكتروني، لقد أبلغنا عملاءنا وموظفينا، ووظفنا خبراء العالم المتخصصين في هذا المجال ونعمل على مدار الساعة لمعالجة هذه المشكلة".

ووفقًا لشركة Emsisoft للأمن السيبراني، نشرت المجموعة مقتطفات من عقد متعلق بجولة مادونا الأخيرة، كما نشرت عقدًا وقعته المغنية كريستينا أجيليرا، وعقدًا آخر يتعلق بمغنية الراب لايزو.

ويظهر إصدار آخر قائمة ملفات بأسماء المشاهير، بما في ذلك والممثلة باربرا سترايساند وبيت ميدلر وماريا كاري، ونيكي ميناج، والممثلات بريانكا تشوبرا وإدينا مينزيل.