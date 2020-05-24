شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمي يتغزل في أمير كرارة بعد الاختيار: له فضل إنى اعمل "ونحب تاني ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان كريم فهمي، على توجيه رسالة للنجم أمير كرارة، بعد انتهاء الموسم الرمضاني، وتحقيقه نجاح كبير بمسلسله الاختيار الذي جسد فيه كرارة قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسي.

ونشر فهمي صورة لكرارة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام من كواليس المسلسل، وكتب " مش محتاج شهادتي فيك، من أهم نجوم مصر ومبروك ألف مبروك النجاح الرهيب لمسلسلك ومبروك لبيتر ولعوضي وباهر دويدار، لما البني آدم بيتمني الخير للناس ربنا بيديله على قد نيته وأنت نضيف ومحترم، أمير كان ليه فضل كبير بعد ربنا إنى اعمل ونحب تاني ليه، أخويا الكبير شكرا ❤️".

وسرعان ما حرص كرارة، على الرد في التعليقات قائلاً " يا حبيبي يا كريم ربنا يخليك ليا يا حبيبي انت أخويا وحبيبي ونجم كبير وجان رمضان ٢٠٢٠ ربنا يكرمك يا غالي ❤️❤️❤️❤️



تعليق امير كرارة

وحقق المسلسل نجاحا جماهيريا ونقديا، خاصة أن العمل تناول قصة حياة البطل الأسطورى أحمد منسى قائد الكتيبة 103 صاعقة فى شمال سيناء، كما احتوى العمل علي مشاهد تضحيات الجنود من أجل أرض مصر، وحماية شعبها، ويقدمون كل ما هو نفيس وغال لأجل إعلاء مصر.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.