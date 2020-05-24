شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد الفطر .. محمد إمام يكشف مفاجأة لجمهوره بخصوص فيلم "لص بغداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم محمد إمام، عن مفاجأة لجمهوره بمناسبة عيد الفطر المبارك، تتمثل في توفير نسخة من فيلم "لص بغداد" على جميع مواقع الأفلام للتحميل والمشاهدة بجودة عالية.

ونشر إمام، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتب "بمناسبة العيد، فيلم لص بغداد حالياً على #JawwyTV وجميع مواقع الأفلام ????????".

وكسرت إيرادات فيلم "لص بغداد" من بطولة محمد إمام وفتحى عبد الوهاب، حاجز الـ32 مليوناً فى شباك تذاكر موسم إجازة منتصف العام الدراسى، وذلك منذ انطلاق عرضه يوم الأربعاء 22 يناير الماضى.

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والفيلم بدأ عرضه فى جميع الدول العربية وأمريكا وكندا، بدءًا من يوم 29 يناير الماضى، وكان محمد إمام ومحمد عبد الرحمن قد افتتحا الفيلم فى مدن دبى والأردن، واحتفلا مع الجمهور بعرض الفيلم.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.