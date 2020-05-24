شكرا لقرائتكم خبر عن طرح Justice League 2017 على منصة HBO Max بعد الضغط على مخرجه لبيعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيصل فيلم Justice League الذى طرح عام 2017، إلى شبكة Hbo Max، فى خلال عام 2021، حيث أعلن مخرج العمل زاك سنايدر، عن الأمر من خلال بث حى على صفحته الشخصية، وذلك بعد الحملة التى قام بها العديد من محبى الفيلم على صفحات التواصل الأجتماعى المختلفة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline"، ولم يكشف سنايدر عن سبب رفضه عن طرح العمل طوال هذه الفترة الماضية، على أن تكون مدة العمل الجديدة 4 ساعات، ومن الممكن أن يتم إضافة بعض اللقطات إلى هذه النسخة ليتم تحويلها إلى مسلسل قصير مكون من ست حلقات، وستصل تكلفتها من 20 إلى 30 مليون دولار أمريكى.

الفيلم ينتمى لفئة الأكشن والخيال العلمى، وهو من إنتاج استوديوهات Warner Bros. السينمائية، ومن ﺇﺧﺮاﺝ زاك سنايدر، وﺗﺄﻟﻴﻒ الثنائى كريس تيريو وبيل فيجنر، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، بين أفليك، جال جادوت، هنرى كافيل، جايسون مومو، راى فيشر، إيزرا ميلر.

قصة الفيلم تدور فى إطار من الأكشن والإثارة، خلال سعى بروس واين "بات مان" لتجميع فريق العدالة للدفاع عن الأرض، فيطلب من حليفته الجديدة الأميرة ديانا مساعدته فى مواجهة أكبر عدو على الإطلاق، وتجنيد فريق العدالة للوقوف ضد هذا التهديد، وخاصة بعد أن رفض أكوامان فى بدء الأمر التعاون معه، فتقنعه الأميرة ديانا بضرورة ذلك، فيجتمع كلا من باتمان، المرأة العجيبة، أكوامان، سايبورج، وفلاش، لإنقاذ كوكب الأرض من هجوم كارثى.

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كما كشفت شركة Warner Bros.، أنها تحتاج إلى التـأكد من عمل أكثر من 80% من عدد دور العرض حول العالم لـ طرح فيلمها الجديد Tenet، الذى من المقرر له أن يصل فى 17 يوليو المقبل، وهو العمل الذى وصلت تكلفته إلى 200 مليون دولار أمريكى، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، وكان قد كشف نولان من قبل رفضه لـ طرح العمل الجديد على أى من منصات البث، أوتأجيل طرحه إلى الان، بسبب إغلاق دور العرض منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وكان قد صرح بطل العمل روبرت باتينسون أن فيلم Tenet، لا يدور حول السفر بالزمن، وأن الأمر معقد عن ذلك، ولكن لم يستطع الوصول إلى أصل قصة العمل الجديد بسبب نولان الذى يحاول أن يبقى هذا الأمر سرا عن أبطال العمل الجديد المنتظر.

فيلم Tenet من إنتاج شركة Warner Bros، ومن بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.