جومانا مراد تقتل بيومى فؤاد بالسكين في «خيانة عهد»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توالت أحداث الحلقة 29 من مسلسل “خيانة عهد”، للنجمة المصرية يسرا، حيث شهدت قيام جومانا مراد بطعن بيومي فؤاد بسكين في بطنه.

وتعود القصة لقيام يسرا بالتعاون مع تاجر المخدرات “جلال” بوضع مسحوق يتسبب لجومانا في أزمة تنفس ومغص داخل كيس الهيروين وذلك لتستطيع الضغط عليها وتسجيل اعترافها بأنها بمشاركة حلا شيحة فى قتل هشام نجل يسرا، وهو ما نجحت فيه يسرا حيث سجلت لها الاعتراف.

Advertisements

وكانت يسرا قد اكتشفت أن جومانا مراد تسجل لقاءهما سويا لذلك قامت بالحصول على الكاميرا واللاب توب والهاتف المحمول لجومانا لحماية نفسها وعندما علمت جومانا بأن يسرا تتلاعب بها رفعت عليها السكين لتطعنها، وفى تلك الأثناء دخل بيومي فؤاد ليتلقى الطعنة بدلا من يسرا.

ويشارك في بطولة مسلسل “خيانة عهد” يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من “دهب عيرة إلى “خيانة عهد” فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ”خيانة عهد ” إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها “لدينا أقوال أخرى” الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.