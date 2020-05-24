محمد عساف يفاجئ الجمهور في أول أيام العيد

قبل أيام دخل الفنان الفلسطيني محمد عساف الاستديو، حيث وضع صوته على أغنية جديدة من انتاج شركة بلاتينوم ريكوردز.

اليوم وفي أول أيام عيد الفطر السعيد، كشف “عساف” النقاب عن الأغنية الجديدة بعنوان “دلع دلعونا” والتي أصبحت متوفرة على قناة بلاتينوم ريكوردز الرسمية عبر موقع يوتيوب.

الأغنية إيقاعية وحماسية تناسب أجواء السهرات والحفلات، كما أضفت جوًا من البهجة والفرحة بلحنها وتوزيعها المميزين وهي من كلمات والحان رزق الجوجو، توزيع وهندسة صوتية محمد خيرة وإشراف فني أنس النجار، ويقول مطلعها: “حروف الدلـع مكتوبة باسـمك وحلا هالدنيي مصور برسمك ولما فحتي عليـنــــا بنســـمـك خجل واتخبى قـمـر الزمـــان”.

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من جهة أخرى، دخل محمد عساف قائمة الترشيحات للمنافسة على لقب أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020، حيث تنافس الى جانب كبار النجوم الذين دخلوا القائمة من حول العالم أمثال براد بيت، كريستيانو رونالدو، جان يمان، ظافر العابدين وغيرهم.

نذكر أن “عساف” شارك في شهر رمضان من خلال تتر برنامج “قلبي اطمأن” الخيري بنسخته الجديدة.