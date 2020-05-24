الارشيف / فن ومشاهير

اصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا وابنتها تنهار بالبكاء

0 نشر
Patricia 0 تبليغ

Advertisements

May 24, 2020

أصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس المستجد، حيث تم نقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

 وقالت أميرة ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي لـ “اليوم السابع”، أنها فوجئت فجر أمس بإرتفاع شديد فى درجة حرارة والدتها تخطت الـ39 مئوية، وقامت على الفور بإجراء تحاليل لوالدتها فأتت النتيجة إيجابية.

 وانهارت أميرة بالبكاء وقالت: “أطالب كل المصريين بالدعاء لوالدتى حتى تخرج من الأزمة المفاجئة التى لحقت بها”.

Advertisements

وأشارت أن والدتها متماسكة ولديها ثقة كبيرة في الله، وأنه سينجيها من هذا الفيروس اللعين.

وكان مصدراص طبياً قد أشار لـ اليوم السابع أن الفنانة رجاء الجداوي، تم حجزها في الغرفة 212، في الدور الثاني بالمستشفى، وهي غرفة عادية وحالتها لا تحتاج إلى عناية مركزة أو جهاز تنفس، مشيرًا إلى أن حالتها الصحية مستقرة تمامًا.

 نذكر أن “الجداوي” شاركت في الموسم الرمضاني بمسلسل” لعبة النسيان”، من بطولة دينا الشربيني.

  • PinExt.png
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا وابنتها تنهار بالبكاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا