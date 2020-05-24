اصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا وابنتها تنهار بالبكاء

أصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، حيث تم نقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت أميرة ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي لـ “اليوم السابع”، أنها فوجئت فجر أمس بإرتفاع شديد فى درجة حرارة والدتها تخطت الـ39 مئوية، وقامت على الفور بإجراء تحاليل لوالدتها فأتت النتيجة إيجابية.

وانهارت أميرة بالبكاء وقالت: “أطالب كل المصريين بالدعاء لوالدتى حتى تخرج من الأزمة المفاجئة التى لحقت بها”.

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وأشارت أن والدتها متماسكة ولديها ثقة كبيرة في الله، وأنه سينجيها من هذا الفيروس اللعين.

وكان مصدراص طبياً قد أشار لـ اليوم السابع أن الفنانة رجاء الجداوي، تم حجزها في الغرفة 212، في الدور الثاني بالمستشفى، وهي غرفة عادية وحالتها لا تحتاج إلى عناية مركزة أو جهاز تنفس، مشيرًا إلى أن حالتها الصحية مستقرة تمامًا.

نذكر أن “الجداوي” شاركت في الموسم الرمضاني بمسلسل” لعبة النسيان”، من بطولة دينا الشربيني.