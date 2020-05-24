شريف منير: ونحب تاني ليه حقق المعادلة الصعبة وصدم الجمهور بنهايته

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعرب الفنان المصري شريف منير عن سعادته بنجاح مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي شارك في بطولته إلى جانب الفنانة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي.

وعرضت أمس السبت الحلقة الأخيرة من المسلسل، التي شهدت زواج ياسمين عبد العزيز من كريم فهمي، وخطوبة شريف منير من منى زكي التي حلت كضيفة شرف في الحلقة 30.

وقال منير في تصريح خاص لـ"فوشيا": "سعيد جدًا بنجاح المسلسل وردود أفعال الجمهور وتفاعلهم مع الأحداث حلقة بحلقة، عشت لحظات جميلة مع فريق العمل واستمتعت بحصد ثمار تعبنا طوال فترات التصوير رغم الظروف الصعبة وأجواء فيروس كورونا".

وأضاف الفنان المصري: "ونحب تاني ليه حقق المعادلة الصعبة، بين صدمة الجمهور وتوقعهم لنهاية غير سعيدة، وفجأة تنقلب الأحداث لنهاية سعيدة كما تمناها الجميع".

وتابع: "المؤلف عمرو محمود ياسين موهوب ومبدع حقيقي، وتشرفت بالتعاون معه، استطاع صياغة سيناريو مميز وقصة خالية من العيوب، كما جمع بين الرومانسية والبهجة والدراما والكوميديا في عمل واحد وهذا أمر صعب".

وأردف: "عندما عرضت الحلقة قبل الأخيرة، وانتهت على عقد قران عبدالله الذي ألعب دوره على غالية (ياسمين عبد العزيز) وعودتهما لبعضهما بعد الطلاق، توقع الجميع أن ينتهي المسلسل على هذا النحو وانتهاء قصة غالية ومراد (كريم فهمي) إلى الأبد".

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وواصل: "وفجأة في الحلقة الأخيرة يقرر عبد الله عدم إتمام الزواج بعدما شاهد (غالية) وهي تبكي ولمس حزنها الشديد، ليبتعد عنها وتعود غالية لمراد مرة أخرى، تلك الأحداث جعلت الجمهور يشعر بالمتعة الحقيقية، فلم تكن النهاية السعيدة سهلة، بل جاءت عقب أحداث غير متوقعة ومقنعة في الوقت نفسه".

واختتم شريف منير حديثه لـ"فوشيا"، قائلًا: "الجمهور دائما يحب النهايات السعيدة، وكان يجب أن ينتهي المسلسل على هذا النحو، حتى يستقبل الجميع عيد الفطر المبارك بسعادة وحب وفرح".

مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وشريف منير وسوسن بدر وعلا رشدي وإيهاب فهمي وتارا عماد وكوكبة من النجوم.

وكانت الحلقة 29 من المسلسل قد تسببت في غضب واسع، بعدما انتهت أحداثها على أن ياسمين عبد العزيز سوف تعود إلى طليقها شريف منير، وأكد كثيرون أن هذه النهاية غير متوقعة ويجب ألا تنتهي القصة بهذا الشكل، إلا أن الحلقة الأخيرة قلبت الدنيا رأسًا على عقب كما هو مذكور سلفًا.