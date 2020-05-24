كلب يشوه وجه عارضة "لوريال" البولندية بعد أشهر من تبنيه

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت أليكساندرا بريكوسكا، الممثلة البولندية والعارضة الشهيرة لماركة لوريال للاعتداء من قِبل كلبها الذي تبنته منذ عدة أشهر من مأوى محلي للحيوانات.

وبحسب ما نشره موقع "واتس نيوز توداي" فإن أليكساندرا بريكوسكا 33 عامًا، تم نقلها إلى المستشفى خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد تعرضها للاعتداء على يد كلبها الذي كانت تطلق عليه اسم لوغان بعد إصابته بنوبة من الجنون، وأسفر الهجوم عن إصابات مدمرة في الوجه.

وعقب الحادث نشرت أليكساندرا والتي كانت الوجه الإعلاني لماركة لوريال باريس في عام 2015 والممثلة الآن صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لشكل وجهها المشوه بعد الحادث.

وعلقت: "لقد تعرضت لحادث والآن مضطرة لاتخاذ اصعب قرار في حياتي فقد أعدت الكلب لوغان الذي تسبب في هذه الإصابات المروعة للملجأ مرة أخرى". وأضافت أن لوغان عانى من العديد من الاضطرابات وأيضًا كان مريضًا بالسرطان.

وتوجهت أليكساندرا باتهام الملجأ بإخفاء المعلومات المتعلقة عن ماضي الكلب عنها وحذرت من أن الأمر من الممكن أن يتسبب بالضرر لأشخاص آخرين حيث قام لوغان ببعضها عدة مرات ودمر وجهها وأيضًا اعتدى على ابنة جارتها وقد عرفت لاحقًا أنه هاجم مالكته السابقة قبل أن يتم إيداعه مأوى الحيوانات.

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وأكدت أليكساندرا أنها تتلقى الرعاية الطبية اللازمة الآن، وقد أخبرها الأطباء أنه على الرغم من شدة الإصابات في وجهها ولكنها لن تفقد عينيها.

وأكدت أليكساندرا أن لوغان كلب رائع ولكنه يحتاج لمعالج سلوكي ورعاية خاصة لذلك لا يمكن أن يقوم الملجأ بإخفاء الحقائق المتعلقة عن ماضى الكلب عن الأشخاص الذين يودون تبنيه.

وردًا على اتهامات الممثلة، أصدر هنريك سترزيلكزيك مدير الملجأ بيانًا ليؤكد أن كل الأشخاص الذين تبنوا كلابهم من الملجأ يحصلون على جلسات لعلاج السلوك مجانية واليكساندرا لم تتواصل معهم بخصوص هذا الشأن من قبل منذ أن حصلت على الكلب.

وأكد هنريك أن الملجأ استقبل الكلب مرة أخرى بعد أن أعادته الممثلة ولن يتم عرضه للتبني مرة أخرى في الوقت الراهن.